Además de la indagación en la Procuraduría, Migración Colombia adelantó que también investigará si hubo una falta de su colaborador.

“Estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos en Migración porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía que fundamentan el actual gobierno ni con su compromiso con el cambio”, señaló Fernando García, director de Migración.