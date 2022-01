El senador Efraín Cepeda no titubea al hablar de los resultados electorales que cree que logrará el Partido Conservador –con él como cabeza de lista– en las elecciones legislativas del 13 de marzo. Incluso se arriesga a apostar asegurando que obtendrán por lo menos 2 millones de votos y 15 curules en el Senado.

Aunque ya ajustó ocho periodos en el Senado, le aseguró a EL COLOMBIANO que se vuelve a lanzar porque todavía tiene para aportarle al país en términos sociales; confía en que la candidatura de David Barguil despegará; y respaldó la tesis de que Gustavo Petro es una amenaza para la democracia colombiana.

¿Cuáles son sus banderas para seguir en el Senado?

“Llevo ocho periodos en el Senado y he estado en comisiones económicas, he trabajado en causas sociales, generación de empleo, con enfoque en seguridad y educación. Entre mis banderas tengo una propuesta para el próximo presupuesto general de la Nación y es extender el Ingreso Solidario hasta diciembre de 2023 y beneficiar a unas 2 millones de familias. También buscaré la ampliación de cupos en universidad pública en todo el país y fortalecer la educación superior especialmente en las zonas rurales, para brindar más oportunidades y calidad de educación a quienes no viven en las grandes ciudades”.

Usted lleva ocho periodos en el Senado y quiere seguir ahí. ¿Qué lo motiva a permanecer tantos años en esa curul?

“Cuando uno encuentra que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos, reducir los niveles de pobreza y aportar en términos de equidad, se motiva para seguir en el Congreso”.

Pero al llevar tantos años ahí se podría decir que usted está atornillado a su curul...

“No necesariamente. Sigo en el Senado porque no he tenido tachas, todo lo contrario, he tenido reconocimiento nacional por la vocación de servicio. El reconocimiento a mi trabajo se ha demostrado en el incremento de los resultados de votación cada cuatro años”.

¿Y no considera la posibilidad de ceder esa curul para que una persona más joven del partido pueda ocuparla?

“Tengo en mi equipo muchas personas jóvenes que están haciendo carrera política y ya llegará el momento. En cuatro años probablemente buscaré ser el candidato oficial del conservatismo a la Presidencia de la República y ahí se abrirá esa posibilidad para que la curul la ocupe alguien más”.

¿Cuántos votos tiene como meta el partido para marzo?

“Vamos a tener al menos 2 millones de votos”.