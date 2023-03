Procuraduría indagará al Inpec por privilegios en la cárcel para el “Negro Ober”

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (lnpec) se encuentra en la mira de la Procuraduría a raíz de la seria amenaza que envió contra comerciantes el cabecilla del grupo delincuencial Los Rastrojos-Costeños Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, después de que su pareja Julieth Vanessa Martínez fuera capturada por ser la encarga de administrar el dinero de la banda criminal.

Las intimidaciones del “Negro Ober” han llevado al ente disciplinario a iniciar un proceso de inspección de Palo Gordo, la cárcel de alta y mediana seguridad, en Girón, Santander, donde estaba recluido recientemente, y de la que tuvo que ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en La Dorada, Caldas.

Justamente, el traslado se dio después de que se realizara un allanamiento a su celda el mismo día que lanzó la amenaza a través de un video que grabó desde la cárcel y llegó a redes sociales.

Por este hecho, el Inpec ya declaró insubsistente a Jorge Alberto Contreras, director de la cárcel en la que se encontraba el acusado, producto de los beneficios de los que gozaba y que se hicieron evidentes con la difusión de tales imágenes.

Es por eso que empezará un proceso de indagación por la presunción de facilitar o permitir el acceso de medios de comunicación –como celulares –, y otros elementos que están completamente prohibidos en las celdas, como la instalación de un televisor –solicitud que hizo apenas llegó al nuevo centro de reclusión y que le fue negada–.

La Procuraduría iniciará un proceso de inspección disciplinaria en la cárcel de Palo Gordo, en donde revisará no solo los protocolos con los que cuenta en materia de seguridad; también los libros de anotaciones y novedades, y la documentación de este caso particular que permita recopilar el debido material probatorio que conduzca al ente disciplinario no solo a esclarecer los hechos, sino a individualizar a los presuntos autores, en caso de que encuentre irregularidades en la atención que dieron al preso.

Por otro lado, y para completar el rompecabezas, le pidió al Inpec un informe detallado de los motivos por los que desde que el señor Ober Ricardo Martínez Gutiérrez ha tenido que ser trasladado en tantas ocasiones, además de la copia de un informe sobre el registro de celda que le hicieron luego de que enviara esa serie de intimidaciones a los comerciantes de Colombia.

Cabe recordar que el “Negro Ober” tiene una condena de 50 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, terrorismo, homicidio y tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Se dedicaba a extorsionar comerciantes en todo el país.