En la tarde de este lunes, la Procuraduría respaldó el pedido de la Fiscalía al decir que el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos debe precluir.

Las razones de por qué se acoge a lo dicho por el ente investigador las expresó el procurador deligado de esa entidad para este caso, el señor Jorge Enrique Sanjuán.

Desde la semana pasada, este representante del Ministerio Público se ha concentrado en tratar varios hechos relevantes del proceso contra el también exsenador, a quien se le sigue uno de los hechos judiciales más importantes de los últimos años en Colombia.

Lo expuesto por Sanjuán, no obstante, no es vinculante en el caso, ya que la decisión de si precluye o no es de la jueza Carmen Helena Ortiz, quien deberá escuchar lo que reste de la intervención de la Procuraduría, y a los dos abogados de Uribe.