En 2028, Valdés le dijo a la opinión pública que en el cuerpo de Pizano no había rastro alguno de cianuro, como se había especulado al inicio, de que esa sustancia habría ocasionado su muerte. Además, el entonces director de la entidad aseguró que una mancha encontrada en una toalla que habría utilizado Pizano antes de morir era sangre, cuando en realidad, después de que su equipo entregara los resultados finales, se confirmó que se trataba de saliva.

Error por el cual el funcionario tomó la decisión de renunciar a su cargo y asumir la responsabilidad. “Soy, objetivamente, el único responsable de haber afirmado a la opinión pública que la mancha de sangre de que trata ese informe era sangre humana. Soy el único responsable”, dijo.

Y agregó: “Mi equivocación obedeció a que, por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre (humana). A partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro”.

Valdés tomó en su momento la decisión de decirle tal cosa a los medios porque, al parecer, lo que ocurrió horas antes a dar su declaración es que él creyó que una muestra de sangre que habían encontrado en la escena podría ser de Pizano, de quien todavía no se confirmaba el motivo de su deceso, mientras que de su hijo sí. Alejandro Pizano sí murió por envenenamiento por cianuro.