“Regresaré, Colombia seguirá contando conmigo”: la reacción de Roy Barreras tras decisión que lo saca del Congreso

“Los abogados, que son los que se encargan de esos asuntos, tienen argumentos de lo que se trató es de la expulsión de un partido y entre tanto una vez te expulsan de un partido, pues no estás militando en él. Parece apenas lógico que, si no estás en un partido, pues tienes el derecho a elegir y ser elegido. A mí me parece un fallo polémico, por decirlo menos, pero mis contradictores políticos que no quieren que ejerzamos el liderazgo han tenido una pequeña victoria. Los felicito, será pequeña, es apenas una pequeña batalla. Regresaré, Colombia puede seguir contando conmigo”, concluyó el actual presidente del Congreso.