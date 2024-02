Congresistas como Catherine Juvinao criticaron la supuesta alerta que emitió Petro y explicó que no fue para nada sorpresivo culpar a los otros por no dejarlo gobernar.

No es la primera vez que el presidente Petro se va en contra de los organismos de control y de justicia por las decisiones que toman en su contra o que de alguna manera u otra lo afectan.

Y no es para menos. Justo a principios de año, los presidentes de las altas cortes se tuvieron que reunir con el ministro del Interior para planear las condiciones de seguridad de los jueces a nivel nacional, que fueron un blanco de ataques en 2023.

Eso sin contar los ataques también a seccionales de la Fiscalía en diferentes puntos del país. Con todo eso de contexto, los mensajes implícitos del mandatario no caen nada bien.

En medio de las críticas a su extenso mensaje en X, una de las voces que resaltó fue la de Juvinao. “Es un llamamiento al caos peligroso que solo busca cubrir la incapacidad”, dijo.

Ya la congresista del Partido Verde se había pronunciado en su cuenta X con un mensaje similar.

“Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar, ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande”.

Posteriormente, en un video de Tiktok, la congresista comenzó a enumerar, uno por uno, los escándalos que han golpeado al Presidente. Pero antes señaló que esos problemas los ha originado el mismo Gobierno, que ni siquiera hay que ser “hincha del fiscal Barbosa” para darse cuenta de eso.

Juvinao comenzó con uno de los escándalos más potentes en el momento, el enredo con su hijo mayor, Nicolás Petro.

“Presidente Petro, entonces los presuntos delitos de su hijo por posible enriquecimiento ilícito por lavado de activos, ¿son culpa de la institucionalidad?”, cuestionó la congresista.

Y siguió. “Que su misógino Canciller haya actuado contra la ley en una licitación que él mismo armó y después desbarató (...) Que le investiguen las cuentas a su campaña por presunta violación de topes ¿es culpa de la institucionalidad?”.

La congresista hizo un alto en las preguntas para enviarle un mensaje al mandatario. “Es decir que todos somos iguales ante la ley menos usted”.

Juvinao le tocó otro de los temas sensibles al Presidente, los Juegos Panamericanos. Ese tema por el que Petro hasta culpó al expresidente Iván Duque y a las directivas de Panam Sports. “Que nos hayan quitado los Juegos Panamericanos por culpa de su falta de voluntad política para hacer los pagos a tiempo, ¿es culpa de la institucionalidad?”.

Y no dejó pasar por alto la crisis en salud. “Que su gobierno esté promoviendo una crisis explícita en el sistema de salud (...) que retengan los pagos, que dejen perder 70 mil millones en vacunas (...) que no sean capaces de rescatar al Invima (...) que los pacientes estén viendo interrumpidos sus tratamientos por culpa de su negligencia ¿es culpa de la institucionalidad?”, cuestionó Juvinao.

Otro de los temas por los que hoy critican al mandatario es por su cuestionada Paz Total y su política de seguridad. Ahí también hizo hincapié Juvinao y destacó: “que su gobierno le esté entregando el territorio a los grupos ilegales con su fracasada paz total y que ha permitido una expansión del 20% en menos de un año, ¿es culpa de la institucionalidad?”.

Y para cerrar la ronda de cuestionamientos, la congresista Juvinao resaltó tres temas que han marcado agenda en las últimas semanas: la ola de incendios por el fenómeno de El Niño, las cuotas políticas en la UNGRD y los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer.

“Que no hayan ejecutado acciones de prevención para enfrentar el fenómeno de El Niño, que haya una total opacidad y politiquería en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (...) Que su esposa ande cual María Antonieta por el mundo con una corte de asesores y estilistas de manera ilegal y con los impuestos de los colombianos ¿es culpa de la institucionalidad?”.

Al parecer, el mandatario busca culpables de puertas para afuera, pero también duda de su equipo de trabajo, pues su gabinete pareciera estar al borde de otro remezón ministerial.

“A usted nadie lo va a derrocar. El único que se sabotea es usted mismo. Le pedimos que trabaje, que resuelva, que gobierne, que deje de andar trinando y peleando, que haga lo que tiene que hacer y para lo que fue elegido. Presidente y todo el gobierno: trabajen vagos”, concluyó.