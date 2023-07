Petro planea sacar a 4 ministros por bajo rendimiento

El propio Name aseguró que se trató de una derrota para el ministro y hasta la fecha no han concretado un espacio para dialogar . Además, el nuevo presidente del Senado reveló que Velasco no quiso dialogar con él antes de la elección de la nueva mesa directiva de esa corporación .

En la práctica esa derrota se traducirá en un inminente riesgo para el trámite de las reformas sociales del Gobierno, lo que al parecer no cayó bien en el presidente, quien ha dejado claro que no tiene problema en sacar de un plumazo al ministro que no rinda. “Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso, se va”, advirtió Petro el mes pasado.

Las razones para el eventual despido de Velasco están orientadas no solo a la pérdida del Senado, sino también a la incapacidad que tuvo para cohesionar a la bancada del Partido Liberal –al que perteneció– para que estuviera del lado de los proyectos Gobierno e ingoraran las órdenes del expresidente César Gaviria, director de esa colectividad.

Este diario confirmó que en la baraja de posibles reemplazos de Velasco está el exsenador Roy Barreras, quien es un curtido líder político que sabe cómo moverse entre los distintos partidos políticos. “Por estos días (Roy Barreras) está fuera del país en su luna de miel y ya tiene beneplácito para ser embajador en el Reino Unido, pero un ofrecimiento de un cargo importante lo haría cambiar de opinión”, señaló una fuente del entorno del excongresista caleño.