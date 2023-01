El presidente Gustavo Petro reconoció este miércoles que no está a gusto con las leyes que definen cómo y con qué plazos se deben hacer los planes de desarrollo del Gobierno nacional y lo hizo al pedir públicamente una reforma en esta materia .

En el marco de ese evento, el mandatario cuestionó que cada gobierno entrante tenga que verse obligado a ejecutar por más de un año el plan de desarrollo del gobierno saliente. En su caso, criticó que los primeros meses de su mandato tenga que seguir ejecutando el plan de desarrollo de Iván Duque.

“Está mal calibrado en mi opinión. No está bien que un gobernante elegido con un mandato popular se pase más de un año tratando de aplicar el plan de desarrollo que el mandato popular no legitimó”, planteó el presidente, quien señaló que este reclamo no tiene relación con diferencias políticas.