Después del contundente mensaje enviado por parte de la población colombiana al Gobierno nacional a través de las urnas en las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre, en las que los candidatos afines o del partido del presidente Gustavo Petro, Pacto Histórico, fueron poco votados, el jefe de Estado negó que se haya perdido y propuso un “frente amplio por el cambio”.

Después de los comicios regionales, el presidente ha venido haciendo un balance de los resultados, principalmente del Pacto Histórico en las elecciones.

A pesar de que, según él, algunos hablan de derrota, los 13 partidos que conforman su coalición ganaron fuerza en varias alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas.

Por esta razón, el presidente sostuvo que muchos solo cuentan los que estaban representando el logo del Pacto Histórico y ganaron, sin contar que este solo apareció en el 20% de las candidaturas oficiales.

“El mapa electoral no solo refleja el mismo mapa de las elecciones presidenciales, sino que avanzamos de manera victoriosa en el Casanare, Boyacá, el Meta, Arauca, toda la Amazonía, Caldas y Huila”, detalló el presidente, haciendo referencia a Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, donde afirmó que ahí no perdieron, pues porque antes no estaban.