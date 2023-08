La mala hora de Petro: escándalos, derrotas políticas y división en el Pacto Histórico

Dolores de cabeza políticos

Además del ámbito judicial, el político también le quita el sueño al presidente. Y es que hace tan solo 12 días el mandatario fue testigo de una dura derrota en el Congreso cuando perdió la Presidencia del Senado. Sin duda fue un fracaso porque el Gobierno esperaba que Angélica Lozano fuera elegida, pero esa elección la ganó Iván Name, quien tiene marcadas diferencias con Petro.

Pese a que ese fracaso político se dio el 20 de julio, solo hasta este lunes Petro se reunió con Name. El nuevo presidente del Senado dejó claro que no trabajará respondiendo a los intereses del Gobierno y aseguró que el Congreso “no es solo una fábrica de leyes, sino también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga”.

Por su parte, Petro también dejó clara su insatisfacción tras esta derrota, pues fuentes de Palacio aseguraron que la semana anterior regañó a la bancada del Pacto Histórico y le dijo a su gabinete ministerial en pleno que todos los días su rendimiento será evaluado, con lo que estaría anticipando posibles cambios.

Incluso desde la Casa de Nariño surgieron versiones que apuntan a que el mandatario les pediría la renuncia a sus ministros del Interior (Luis Fernando Velasco), Relaciones Exteriores (Álvaro Leyva), Vivienda (Catalina Velasco) y TIC (Mauricio Lizcano), al parecer, inconforme con su desempeño.