Petro y sus desplantes: más de 5.000 personas se quedaron esperando al presidente en Bucaramanga

Esa primera cita era a las 11:00 a.m, pero el presidente solo confirmó que no llegaría casi a las 12:00 del mediodía, justo cuando los asistentes se empezaban a desesperar y a pedir que hicieran el evento sin él.

Pero el desplante más grande aún está por ocurrir. Resulta que el presidente Petro había confirmado asistencia para un segundo evento en Bucaramanga que está programado para iniciar a las 2:00 p.m.

Pese a que el jefe de Estado no ha confirmado si llegará o no, EL COLOMBIANO también confirmó que a esta hora –siendo la 1:40 de la tarde de este viernes 21 de julio– el presidente no ha despegado desde Bogotá.

Dicho eso, es imposible que el jefe de Estado llegue a tiempo. De hecho, y aún si despegara en este mismo momento, el mandatario llegaría mínimo unas dos horas tarde.

Esto último teniendo en cuenta que el vuelo entre Bogotá y Bucaramanga dura unos 35 minutos y que el sitio del segundo evento está a unos 45 minutos en carro desde el aeropuerto.