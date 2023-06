“No salió el obrero, ni la señora de los tintos. Salió una clase media-alta arribista”: Petro arremetió contra las marchas en su contra

“Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”, sostuvo Petro.

En su discurso en París también terminó comparando las marchas en su contra con eventos antes de la guerra civil colombiana de 1851, situación en la cual los liberales y conservadores discutían tras la abolición de la esclavitud.

“Exacto como salieron en 1851 con armas en la mano a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada, que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”, afirmó el mandatario.

El martes, recién pasaron las marchas de la oposición, Gustavo Petro no admitió que perdió el pulso en las calles y, por el contrario, aseguró que las manifestaciones en contra de su mandato fueron “débiles”, tanto que, según él, no lograron llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá.