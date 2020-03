“Estamos ante uno de los mayores desafíos de nuestra historia”

En una alocución realizada este domingo en la noche, el presidente Iván Duque afirmó que la pandemia del coronavirus es el mayor reto de salud pública que ha encarado el mundo en los últimos años y por ende, exige de una “respuesta contundente, rápida, basada en la mejor información disponible”.

Informó que todos los casos confirmados hasta ahora —45 casos hasta las 10:00 p.m. Del domingo 15 de marzo— están asociados con casos importados de otros países, pero “sabemos que llegará el momento en que los casos de contagio sean resultado de la expansión de virus en la población nacional”.

Dijo que cada colombiano tiene que poner de su parte, porque “es nuestra obligación cuidarnos los unos a los otros. Con medidas individuales tan sencillas como lavarse las manos regularmente, no tocarnos la cara, evitar el contacto físico incluyendo saludarnos de mano o de beso, podemos reducir el contagio en el 50 por ciento”.

Acotó que “debemos tener coraje para avanzar en estos momentos. De nuestra responsabilidad depende que el pánico, igual que el virus, no se propague. En nosotros está no difundir información falsa, no acaparar medicamentos que no necesitamos, no saturar los servicios de salud si no estamos enfermos”.

Apuntó que el objetivo prioritario ahora es que el número de fatalidades sea el menor posible y por eso la primera obligación es dejar que los hospitales trabajen en los casos críticos.

Las medidas anunciadas

Sobre el mediodía del domingo, Duque anunció que a partir de este lunes 16 de marzo “se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia”.

El jefe de Estado confirmó que a partir de lunes los estudiantes del país de educación pública media “no tendrán más clases presenciales para proteger la salud de todos” y anunció que los profesores y directivos deberán comenzar a buscar planes que les permitan a los jóvenes continuar con sus labores desde casa.

Añadió que, como consecuencia de la medida, “el periodo de vacaciones de instituciones educativas se adelantará entre 30 de marzo y 20 de abril. A partir del 20 de abril, teniendo en cuenta la evolución de coronavirus en el país, se determinará si se continúa con el calendario académico presencial o virtual”.

Duque agregó que “para educación superior públicas y privadas, recomendamos en el marco de su autonomía, desarrollar durante semana del 16-20 de marzo estrategias flexibles para estudio virtual y/o distancia. Lo anterior permite que desde casa se adelanten procesos académicos hasta el 20 de abril”.

Responsabilidad de todos

El mandatario concluyó su alocución indicando que “este es el momento de sacar toda nuestra verraquera, toda nuestra solidaridad y hacer valer la resiliencia que siempre nos ha caracterizado y, sobre todo, tener esa gran fe en lo que somos como nación”.

Sostuvo que Colombia ha enfrentado momentos muy complejos a lo largo de su historia: desastres naturales, guerras, momentos de gran incertidumbre, “pero lo que siempre nos ha caracterizado es que es en estos momentos, en los momentos difíciles e inclusive cuando la noche es más oscura, que sobresale nuestro sentido de patria, con ese vigor glorioso”.