El presidente Gustavo Petro mandó la mano al bolsillo y aseguró que los altos funcionarios del poder público no podrán recibir un incremento salarial para el 2024. La decisión, según argumentó el jefe de Estado, responde a un intento por cubrir un hueco fiscal.

“Debemos subir el pago de la deuda de $70 a $96 billones, y $6,5 billones menos de ingresos. Tenemos que mirar por dónde recortamos para que el golpe no sea mortal para Colombia”, advirtió el presidente.

El presidente aseguró que bajo su gobierno las deudas se seguirán pagando y que la inversión tampoco sufrirá recortes. Por tanto, los sacrificados, en primera instancia, serán los altos funcionarios del gobierno, la rama judicial y la legislativa.

“También habrá recortes en gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. De ese modo esperamos cubrir el hueco generado a dos meses de inicio de un nuevo año”, explicó Petro.

El recorte en el presupuesto de la nación se abrió porque la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo de la reforma tributaria que pretendía prohibir la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas mineras.