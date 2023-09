Pero no se trata solo de un video editado. El montaje ha sido calificado por los críticos del Gobierno Petro como “una mentira” y “un engallo” para “vender una falsa popularidad internacional que el presidente no tiene”, como dijeron algunos miembros del Centro Democrático.

“En mi trayectoria profesional de muchos años en televisión, he tenido que trabajar con muchos presidentes, y todos me merecen el mayor respeto y lealtad, conservando una ética de confidencialidad y confianza, lo cual durante décadas me mantiene muy tranquilo. Conozco bien mis límites y la normatividad que debo tener en cuenta sobre todo en temas institucionales y con base en esta consideración, no haría nada que fuera a comprometer los intereses y la reputación de absolutamente nadie”, concluyó el productor que asumió la responsabilidad de los hechos.