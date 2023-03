El exministro de educación cuenta cómo salió del gobierno Petro

“Había un consejo de ministros citado a las 5:00 de la tarde. Yo llegué puntual, estaban los puestos, me senté en mi silla y no llegó nadie”, detalló.

Según su relato, supo que las cosas empezarían a ir mal desde que un documento firmado por él y por otros ministros criticando la Reforma a la Salud se filtró a la Revista Cambio. Desde esa noche, Gaviria empezó a sospechar “que algo iba a pasar”, pero no se imaginaba que fuera a ser despedido.

Así las cosas, fueron Ocampo y Cecilia López los encargados de darle la noticia de su despido. Alejandro Gaviria alcanzó a enviarle un mensaje al presidente en el que le pedía que hablaran, pero Petro no respondió a tiempo.

Un día después, y ambos con la cabeza más fría, Petro y Gaviria sostuvieron una almuerzo en la Casa de Nariño para hablar sobre lo ocurrido. “Me preguntó que qué iba a hacer y le dije que no sabía (...) luego me insinuó que fuera embajador en Reino Unido”, contó el exministro.

Tras pensarlo un par de horas, Gaviria le respondió a Petro que no aceptaría ese cargo porque quería seguir opinando sobre los temas nacionales y las reformas.

“Le dije que no, de hecho, no le di mi respuesta en ese momento, le dije que me lo dejara pensar y al otro día le escribí diciéndole que muchas gracias pero que no”, relató Gaviria en esa entrevista con Caracol Radio.

”No creo que la reforma a la salud sea buena”: las críticas de Gaviria siguen

Pero, además de contar todos los detalles de cómo se dio su salida, Gaviria también opinó sobre la reforma a la salud y otros temas coyunturales del Gobierno.

El exministro siempre tuvo una voz autorizada para hablar de temas de salud porque fue el jefe de ese ministerio durante los 4 años del gobierno de Juan Manuel Santos. Con esa experiencia, Gaviria siempre inistió en que la Reforma a la Salud que propone el Gobierno es inviable y riesgosa.