Así mismo, el candidato presidencial aseguró que prefiere recorrer las calles de las diferentes ciudades y conversar con la ciudadanía que no hace parte de la “politiquería”.

“La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida, que salga de la pobreza, pueda estudiar, tenga salud, pueda hacer empresa y tenga microcréditos de bajo costo”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

A menos de una semana para la primera vuelta presidencial, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció en su cuenta de Twitter que no asistirá al último debate del próximo jueves, 26 de mayo, al que ya había confirmado.

Lo cierto es que en los pocos debates a los que ha asistido, Hernández no ha salido tan bien librado. Por ejemplo, en el que organizó la Feria del Libro de Bogotá, el exalcalde de Bucaramanga mostró su desconocimiento sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ambiental de gran relevancia en la región que no se ha llevado a la práctica porque el Congreso no ha aprobado el proyecto de ley.

En el espacio de discusión, que fue transmitido y quedó montado en YouTube, los candidatos tenían que afirmar “sí” o “no” a una serie de preguntas que les hizo el moderador. Hernández no supo qué decir cuando le preguntaron si promovería en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú y, de hecho, se vio en la grabación cómo Luis Pérez y Federico Gutiérrez le explicaban de qué se trataba.

Desaciertos similares se presentaron, también, en medios de comunicación y redes sociales, como cuando le pidieron un saludo para el departamento de Vichada y preguntó “¿eso qué es?” o cuando en entrevista con Blu Radio afirmó que Mitú, capital de Vaupés, queda en Putumayo.

Eso sí, pese a esto, sigue sumando apoyos a menos de una semana de las elecciones e, incluso, ha crecido de forma exponencial en las encuestas, lo que, según él, tiene “desesperadas” a las campañas, llevándolas a comportarse de forma “agresiva”.