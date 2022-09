La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, debe estar en un vuelo vía Japón para asistir al funeral de Estado del exprimer ministro de ese país Shinzo Abe. Las travesías de Alcocer han sido motivo de críticas de algunos ciudadanos, quienes han afirmado que la representación diplomática del país en estos eventos debe ser la vicepresidenta, Francia Márquez.

Precisamente la vicepresidenta se refirió a los polémicos viajes internacionales y respondió que su trabajo se ha centrado en el diálogo con las comunidades en las regiones.

“He estado haciendo mi trabajo desde las regiones, he estado en los diálogos con mujeres en las regiones y a veces eso no se ve; he estado haciendo a mi trabajo y pues yo no me puedo pasar solo viajando al exterior, yo tengo que ir a los territorios”, expresó Márquez durante un evento en Popayán.

Publicidad

Lea más: ¿Por qué harán funeral del exprimer ministro japonés tras 83 días de su asesinato?

Aunque la Constitución no menciona la figura de la primera dama, Verónica Alcocer ha estado presente en distintos eventos en los que debía haber representación diplomática de Colombia en el exterior. Se le vio en el funeral de la reina Isabel II, estuvo en Nueva York (Estados Unidos) al tiempo que Gustavo Petro asistía a la Asamblea General de la ONU y, este 27 de septiembre, se le verá en el funeral de estado del asesinado Shinzo Abe.