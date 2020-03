Duque declara emergencia económica y social por el coronavirus

Como una estrategia para mitigar el impacto del Covid-19 en el país, el presidente Iván Duque tomó la decisión de declarar la emergencia económica y social en el país.

En una declaración televisada y emitida a través de sus redes sociales, el presidente señaló que es necesario que el Estado cuente con todas las capacidades administrativas de urgencia para actuar y responder ante la crisis que el coronavirus plantea para el país y el mundo.

Esta decisión está amparada por el artículo 215 de la Constitución Política, el cual señala que el presidente, con las firmas de todos los ministros, puede hacer dicha declaración.

Para declarar esta emergencia, se lee en la Constitución, debe existir una amenaza, de “forma grave o inminente”, del orden económico, social y ecológico del país. Y como están las cosas, la pandemia ya plantea desafíos para, principalmente, el sector salud. También hay retos para el comercio, la industria, la economía y el turismo.

Hay que dejar claro que esta emergencia será por 30 días máximo y, al declararla, el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley, “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”. El exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde señaló que esta medida, además de “viable”, es necesaria, entendiendo la realidad del país.

Duque agregó que este miércoles anunciará otras medidas, pero adelantó una de las decisiones: desde el próximo viernes, y hasta el 31 de mayo, habrá aislamiento preventivo obligatorio para los adultos mayores de 70 años.

En ese sentido, el presidente le pidió al Ministerio de Salud que haga todo lo posible para que esta población reciba los servicios de salud en sus hogares. “Esta medida implica grandes sacrificios y no fue fácil tomarla, pero la necesidad de las circunstancias nos impone a decretar estas medidas”, indicó, destacando que esta pandemia es el mayor desafío de la sociedad en los tiempos recientes.

Por último, pidió que la atención de esta emergencia no se vea desde los colores políticos, porque “el virus no reconoce colores políticos”. Y añadió que Colombia ha sido resiliente y no se detiene ante las adversidades. “Siempre sale adelante”, concluyó.

Esta no es la primera vez que se declara esta emergencia. Durante el Fenómeno de La Niña de 2011, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, adoptó la figura para enfrentar la emergencia climática, la cual le sirvió para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

El artículo 215 también deja claro que el Gobierno, con la declaratoria, no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados. “El Gobierno enviará a la Corte Constitucional, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento”.

Por otra parte, el alcalde de Manizales y presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, Carlos Mario Marín, recordó la necesidad de implementar el toque de queda en el país como estrategia para que los ciudadanos no salgan a las calles y, de esta manera, se evite un mayor contagio del Covid-19.

En la noche de este martes, el Ministerio de Salud confirmó que el número de casos confirmados de coronavirus en el territorio nacional ascendió a 75. La cartera precisó que 49 de estos son importados, mientras que 26 son relacionados o tuvieron contacto con los contagiados, quienes llegaron de países como España, Italia, Estados Unidos o Ecuador.

