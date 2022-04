Tres de las siete personas capturadas presuntamente por ser cómplices del ciudadano ruso Sergei Vagin, detenido tras ser señalado de infiltrar las protestas entre 219 y 201 en el país, habrían aceptado los cargos que les imputó la Fiscalía: oncierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.

De acuerdo con el periódico El Tiempo, Mauricio García Herreros, un miembro activo del CTI, sería una de las personas que aceptó cargos. Giovanna Gutiérrez y Ana María Gutiérrez se habrían acogido a los delitos que les impuso la Fiscalía.

No obstante, Vagin, señalado como el cabecilla de la esta célula, no aceptó cargos porque no había cometido ningún delito.

El medio de comunicación también indicó que “en el documento que sirvió de sustento para la imputación se habla del reclutamiento de colombianos, e incluso de venezolanos, para estas actividades”, es decir, para generar desmanes y violencia en medio de las manifestaciones.