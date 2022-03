”Nos vinculan muchos temas, principalmente hoy la lucha por la vida, de todas las vidas. La vida de los bebés que están en los vientres de las madres y también la de todos. Nos vinculan los valores la defensa de lo que representa esta sociedad colombiana. Le he pedido que ella me ayude a liderar en todo el país ese referendo que vamos a hacer para proteger la vida. Me emociona y me llena de mucho optimismo tu apoyo. ¡Vamos a dar esa lucha por ese cambio que este país requiere!”, expresó Barguil.

La carrera de Vivivane Morales

Es abogada y fue representante a la Cámara, senadora, fiscal general y candidata presidencial en 2018 por el partido Liberal. Además, fue embajadora del Gobierno Duque desde noviembre de 2018 hasta mediados de 2021.