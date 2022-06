Lo que genera más suspicacias es que Sofía Petro también dijo que las opciones que siempre ha tenido su padre en las segundas vueltas presidenciales le han parecido muy “peligrosas”, pues “podrían causar catástrofes sociales”. Situación que cree que puede pasar con una posible presidencia del candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y es que como han revelado varias investigaciones, el Paro Nacional de 2021 fue en gran medida atizado por el Pacto Histórico desde las redes sociales.

Además, la joven señaló que para la segunda vuelta, que se llevará a cabo este domingo 19 de junio, por razones estratégicas hubiera preferido una segunda vuelta contra Federico Gutiérrez, pues antes no conocía las propuestas y el alcance que podría tener el exalcalde de Bucaramanga.

Publicidad

“A nivel estratégico hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo, no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto”, mencionó la hija de Gustavo Petro.