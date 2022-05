Ni siquiera un millón de votos ha alcanzado el candidato presidencial Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, quien fue el tercero con más opciones en la primera vuelta presidencial de 2018, detrás de Iván Duque y Gustavo Petro, respectivamente.

El único logro rescatable para el político antioqueño en esta ocasión fue el hecho de alcanzar el umbral, con lo que podrá acceder a la reposición de votos, pues con más del 4 % de la votación tendrá garantizada la reposición monetaria por su caudal electoral.

Con el 91 % de las mesas de votación informadas por la Registraduría, Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo, llegan a 813.072 votos, superados ampliamente por Gustavo Petro (7.3819.297), Rodolfo Hernández (5.412.346) y Federico Gutiérrez (4.630.692).

El exgobernador de Antioquia intentó todo tipo de estrategias para posicionarse entre los más opcionados, pero no le alcanzó ninguna, pues no de acuerdo a los resultados parciales no le alcanzaría ni al tercer puesto, que tiene Hernández ahora mismo.