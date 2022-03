“Colombia hace parte de la OTAN, pero el presidente Duque ha tenido una política de relaciones exteriores patética confrontándose con Irán y Rusia. No han podido entender que las relaciones no son para ir a visitar amigos y tomarse fotos sino para estar en discusiones y poner a Colombia como un país digno dentro de la esfera mundial”.

Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle han llamado al orden, pero a veces parece que no los escuchan porque siguen las discusiones públicas...

“He insistido que las discusiones deben tramitarse internamente, pero eso no se ha hecho. Cuando se pretende ganar de cualquier manera desfiguran la política y hacen que las personas se conformen de forma errática. Pero tenemos que ser cuidadosos también con lo que pasa en las otras coaliciones. Hay una que está en cabeza del ‘representante de Dios en la Tierra’ que tiene el proyecto político y plantea simplemente seguirlo para llegar a la tierra prometida, y otra que es la continuidad del Gobierno Duque disfrazada”.

En las encuestas se le adelantan Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. ¿Cómo sobrepasar los populismos que puntean?

“Estamos corriendo tres etapas distintas. En este momento ha habido una gran cantidad de candidatos que muestran un panorama confuso que se empieza a aclarar. Pasamos esta etapa de media montaña con un repecho muy empinado al final y el 14 de marzo empieza una muy diferente. Voy a terminar de primero y quedaremos unos cuantos competidores al frente de la opinión pública. La próxima es una etapa de primera categoría”.

¿Quién va con usted a rueda apoyándolo?

“Tenemos un montón de personas trabajando por toda Colombia y nuestro soporte es la ciudadanía. Nunca en mi vida he hecho acuerdos con clientelistas y corruptos que después hay que pagar cuando se llega al poder. Aprendí a hacer política en la calle y así lo sigo haciendo”.

¿Todavía se ve en segunda vuelta con Petro?

“Sí, y ganándole. El 19 de junio, que es el día de mi cumpleaños”.

¿Y la estrategia para ganarle a Petro sería cuál?

“Esta es la primera etapa. Mi estrategia siempre ha sido: no se ponga a mirar muy lejos que se cae de la bicicleta. Ya me caí una vez y no me quiero volver a caer en la vida. No me la paso pensando en Petro ahora”.

¿Cómo va el tema de la Corte Suprema de Justicia? ¿Ya lo llamaron?

“Tengo que ir después y sigo tranquilo”.