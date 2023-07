“El Gobierno no tiene votos para aprobar las reformas”: Uribe Turbay

Germán Vargas Lleras y César Gaviria están en conversaciones para una coalición anti-reformas. ¿Ya hablaron con ustedes en el Centro Democrático?

“Nosotros tuvimos una conversación con el presidente Gaviria, la directora del Centro Democrático Nubia Stella Martínez y el comité político del partido para insistir en la necesidad de construir una coalición. No nos podemos quedar en frenar las reformas de Gustavo Petro, tenemos que proponer soluciones concretas a los problemas que agobian a los colombianos y ese fue el centro de la reunión con el presidente Gaviria. Esa, más que una coalición, es un consenso para evitar el daño de las reformas”.

La legislatura comienza este 20 de julio. ¿En este nuevo año del Congreso la oposición seguirá siendo minoría?

“La oposición que comenzó con el Centro Democrático cada vez es mayor. Gustavo Petro está en una crisis de gobernabilidad que lo llevó a cambiar el enfoque de negociar con partidos a hacerlo individualmente, al menudeo con cada congresista. Eso le va a encarecer esa negociación y la hará más lenta, por lo que poco a poco los descontentos con el Gobierno seremos más. Le será más difícil adelantar sus reformas”.

¿En este momento ustedes en la oposición tienen los votos para tumbar las reformas, o todavía deben buscarlos?

“El Gobierno no tiene los votos para aprobarlas, no tienen la capacidad de hacerlo con la reforma a la salud o la laboral que volverán a presentar. Con la pensional debemos intentar garantizar no termine siendo un capricho ideológico de Gustavo Petro, sino una apuesta para garantizar estabilidad masiva universal en la vejez. De las demás no conocemos el fondo, pero es evidente que tienen hilos conductores graves que destruyen el sector productivo, buscan la estatización de los recursos y aumentan el riesgo de corrupción”.