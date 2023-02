¿Pulla para Alejandro Gaviria? El mensaje de Mauricio Lizcano tras la salida del ministro de Educación

Petro fue tajante: “este Gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas”, aseguró. Sobre las grietas que ha causado el debate de los textos, aseguró que se necesita mayor “cohesión y determinación”, pues el momento es crucial. La reforma a la salud ya comenzó su desfile en el Congreso.

Así, y antes de anunciar la salida de los tres ministros, Petro hizo un llamado al Acuerdo Nacional para “que todas las fuerzas políticas incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, las organizaciones sociales y a cada uno de los colombianos y colombianas ayuden a construir este país con el debate y las propuestas”.

El anuncio tomó por sorpresa incluso a las ministras María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, quienes aseguraron que no les avisaron de la decisión. “No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, aseguró Urrutia en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó... No me explicaron ni me preguntaron nada”, avanzó.

En ese mismo sentido se pronunció Ariza: “Me hubiera gustado que el presidente Gustavo Petro, me avisará”. A lo que supuso que las dificultades que se han presentado en conceptos con la política cultural influyeron en su salida.

Le recomendamos: “Pierde el país” y apoyo “irrestricto”: remenzón en el gobierno de Gustavo Petro divide a la clase política

Entre las reacciones a esta decisión sobresalió el mensaje del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Mauricio Lizcano: “el Gobierno del Cambio unido y comprometido con el programa que los colombianos eligieron”, aseguró al compartir una fotografía de la alocución, en la que no estuvo ninguno de los ministros salientes.