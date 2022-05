El senador electo del Pacto Histórico Roy Barreras insistió en su pedido de una “auditoria internacional” para revisar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Según él, el triunfo del candidato Rodolfo Hernández en Vichada “es extraño” porque “no hay internet eficaz, nadie tiene tik-tok y nadie conoce a Rodolfo”.

“Lo de Vichada es extraño. En Vichada no hay internet eficaz. Nadie tiene tik-tok. Nadie conoce a Rodolfo. Hernández ni siquiera sabía que el Vichada existía y extrañamente ganó allá. Exigimos ya la Auditoría Internacional sobre el Software para despejar toda duda! @CNE_COLOMBIA”, trinó Barreras.

Pero los comentarios no fueron bien recibidos por sus críticos. Hernández, por su parte, respondió a ese mismo tuit diciendo que “en lugar de exigir auditoria porque no más bien hace algo por la gente del Vichada. Por eso es que no votaron por el Pacto Histórico”.

Según dijo el registrador Alexánder Vega, la Registraduría Nacional no ha encontrado nada irregular en los votos de ese departamento, por lo que no hay dudas del triunfo de Hernández en ese territorio.