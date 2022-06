No obstante, el CNE consideró que “la norma no establece que dicha actividad sea de carácter obligatorio, de allí que, solicitar al candidato presidencial asistir a estos no tiene fundamentación alguna, como quiera que, la realización de estos se da por parte y a petición de los candidatos presidenciales o algunos de ellos”.

La autoridad electoral apuntó que en la norma, si bien habla de la posibilidad de realizar debates electorales en medio del procedimiento democrático de elegir a un mandatario, no impone la obligatoriedad a los aspirantes a la Casa de Nariño para que asistan a estos espacios.

Publicidad

Además, apunta que los espacios de RTVC –que es el sistema público– están adscritos a que se dé una petición conjunta de quienes están aspirando al cargo de elección popular.