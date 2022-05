Pese a que Rodolfo Hernández llamó al excandidato Federico Gutiérrez para que se sume a la recta final de su campaña, al mismo tiempo insistió en que no hará alianzas y empezó a desmarcarse del uribismo. En sus redes sociales publicó 20 propuestas que, según él, lo alejan de las ideas del Centro Democrático.

“Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia”, dice Hernández en su pronunciamiento que pretende alejarlo del expresidente Uribe.

El candidato también aseguró que no utilizaría el Esmad en protestas. “En mi gobierno no se utilizará al Esmad como un elemento brutal de choque contra la indignación popular o el derecho a protestar de la gente”, dijo.

“Este es el resultado de un trabajo concienzudo, totalmente racional. Nosotros teníamos que generar emociones y esa emoción hoy se consolidó a favor de nosotros. La gente cree que mi candidatura tiene la capacidad de cumplir lo que promete: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, dijo Hernández al explicar su estrategia a la periodista Patricia Janiot, del canal Univisión.

Eliminación del 4x1000

Otra de las propuestas que mencionó el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción es la eliminación del 4x1000, pues asegura que esta es una medida que debía ser temporal y ya lleva más de 20 años perjudicando a los colombianos, sin mostrar ningún resultado.

Subsidios para los más pobres

“Una de mis propuestas es unificar más de 20 subsidios dirigidos a los más pobres y unirlos en una “Renta Básica” que llegue directo a las familias, eliminando todos esos procesos y burocracias que se prestan a la corrupción y el clientelismo”, declaró Hernández.

El aborto en Colombia

Sobre el aborto, uno de los temas más discutidos en Colombia en el último tiempo, el exalcalde de Bucaramanga recalcó que sostendrá su apoyo dentro de los tiempos estipulados, pues, según dijo, la persona que tiene el derecho a decidir si aborta o no es la mujer.

El cambio en el ICETEX

“En mi gobierno se sacará la plata que se ahorre de todos los gastos innecesarios en los que han incurrido gobiernos anteriores para pagar la deuda del ICETEX de los muchachos. Nadie debería endeudar su futuro para poder progresar”, manifestó el segundo candidato más votado por los colombianos en las elecciones presidenciales del pasado domingo.

Legislación de la marihuana

Además, volvió a recalcar que está a favor de la legislación de la marihuana medicinal y recreativa, pues sostiene que lo más peligroso de las drogas es su prohibición.

Su contrincante en la segunda vuelta, Gustavo Petro, aseguró que los comentarios de Hernández son las mismas propuestas que el Pacto Histórico tiene en su plan de gobierno.

“Muy bien que recojas las propuestas de mi programa, te hacían falta. Bueno debatirlas. La mejor política antineoliberal es bajar las tasas de crédito de los inmuebles, casas y apartamentos vendidos. Sin embargo, ya los jefes uribistas te hacen campaña”, indicó Gustavo Petro en su respuesta a Hernández.

Aunque el ingeniero se desmarcó del uribismo, ya cuenta con el respaldo de las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.