“La mataron”: el doloroso recuerdo de Rodolfo Hernández sobre el secuestro de su hija

“Quisiera comentarles a los que no saben. Las Farc secuestraron a mi papá y los del Eln secuestraron a mi hija y la mataron”, recordó Hernández con la voz entrecortada. “Yo he dicho y me comprometo a que esta guerrilla se adhiera al compromiso que se hizo con las Farc. Lo que pasa es que no lo han hecho cumplir y el Gobierno no ha cumplido en su totalidad”, agregó el exalcalde de Bucaramanga.

Así mismo, Hernández, quien por ahora se han mantenido al margen de las coaliciones para la Presidencia, afirmó que le pondrá un otrosí al Eln para que acepte las condiciones que permitan un diálogo de paz. “Yo no puedo trasladar la tragedia mía al pueblo colombiano. Colombia necesita es tranquilidad para poder trabajar”, concluyó el candidato.

En esta contienda electoral, Hernández se ha fortalecido políticamente, al punto de escalar y posicionarse entre los primeros lugares de intención de voto para llegar a la Presidencia en este 2022.

Adicional a esto, se ha destacado por su particular campaña política, con la que ha creado contenidos para Tik Tok, red social en la que tiene más de 258.000 seguidores.