El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se consolidó en la noche de este 29 de mayo como la segunda opción con mayores posibilidades para ocupar la Casa de Nariño en los próximos cuatro años. El ingeniero de 77 años se verá en segunda vuelta con Gustavo Petro y desde ya asegura que sacará 12 millones de votos.

“Este es el resultado de un trabajo concienzudo, totalmente racional. Nosotros teníamos que generar emociones y esa emoción hoy se consolidó a favor de nosotros. La gente cree que mi candidatura tiene la capacidad de cumplir lo que promete: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, dijo el político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción a la periodista Patricia Janiot.