“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero probaría. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, le había dicho Rodolfo Hernández a Blu Radio.

Tras poner en duda su llegada al legislativo, Óscar Jair le aclaró a este diario que el ingeniero tiene previsto aceptar la curul y cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declare oficial su elección, el equipo del exalcalde de Bucaramanga enviará un documento de aceptación.