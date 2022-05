Mientras el candidato presidencial Sergio Fajardo votaba en el I nem José Félix de Restrepo en Medellín, las cosas no estaban tranquilas en su sede de campaña en Bogotá.

Según le confirmaron fuentes a W Radio, un grupo de ladrones ingresaron a la sede de campaña del ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín esta mañana y se llevaron unos computadores. De momento no hay más información sobre lo sucedido.