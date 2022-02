Continúa la pelea en la Centro Esperanza; Juan Manuel Galán y Carlos Amaya no se bajan del ring

Asimismo, inquirió por el nombramiento de Claudio Galán como cónsul en París, sobre el que aseguró que no tenía carrera diplomática para ese cargo. Sobre Claudio también apuntó que fue nombrado Secretario de Planeación de Cundinamarca y Director en el Departamento Nacional de Planeación.

Horas después en una transmisión en vivo, el exgobernador de Boyacá, indicó:

“Lamento mucho que les incomode que funcionarios sobresalientes (...) estén trabajando en Bogotá y que quieran aparentar que es una presunta trama de clientelismo y corrupción, pues no lo es. Es gente que ha trabajado toda su vida, que viene de familia humilde, que no son Galán, no son Cárdenas o Aranguren, pero son gente que se ha labrado su camino y que con méritos y capacidades ha salido adelante”.

Amaya ha defendido los nombramientos, señalando la preparación y experiencia con la que cuentan los funcionarios cuestionados. Al respecto, aseguró en Blu Radio que la denuncia tiene sesgo en contra de Boyacá y pidió a Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio explicar sus respectivas contrataciones.

Por el momento, Juan Manuel Galán no se ha pronunciado sobre este nuevo comunicado por parte de Amaya.