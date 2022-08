“La paz de Colombia necesita de la ayuda, del esfuerzo, y de la garantía del mundo (...) Después de 60 años, quizás, dos siglos continuos de conflictos, no hemos podido construir realmente la República aún, y la democracia, que implica un contrato social”, le dijo Petro a Sánchez.

Gustavo Petro le metió el acelerador a su proyecto de “paz total” con todos los actores armados, incluyendo a narcotraficantes. Enfocado en esa tarea, el mandatario puso en marcha su plan para crear una cruzada internacional que le permita poner a andar esa propuesta de diálogos. Por ello, a Estados Unidos no solo le puso sobre la mesa la propuesta de despenalizar el cultivo de hoja de coca en Colombia, sino que ahora le planteó la posibilidad de dejar de extraditar narcos.

En ese contexto, el mandatario destapó una de sus principales cartas con la que espera darle rienda suelta a su proceso de diálogo con los actores alzados en armas en Colombia, después de que días atrás confirmó la suspensión de las órdenes de captura y de extradición contra los cabecillas negociadores del ELN para facilitar el reinicio de las conversaciones en suelo cubano.

Petro afirmó que en el diálogo que tuvo el martes con la comisión enviada por Joe Biden (ver Protagonista) planteó como primer punto la necesidad de reconsiderar la extradición de narcotraficantes, método que condicionaría a la disposición de estos delincuentes a someterse a la justicia y negociar en el marco de la denominada paz total.

Publicidad

“Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; el que negocie con el Estado y reincida se irá extraditado, sin ningún tipo de negociación, a los Estados Unidos; y narcotraficante que negocie beneficios jurídicos con el Estado colombiano y deje de ser definitivamente narcotraficante, no será extraditado”, apuntó Petro.

Además de esta solicitud que tendrá que analizar con pinzas el gobierno de los Estados Unidos, Petro reveló que le planteó a la delegación de Biden otros tres puntos para reconfigurar la lucha contra el tráfico de drogas, pero no entró en detalles. Por otro lado, aclaró que esa reunión fue para entablar diálogos y aclaró que no hubo conclusiones.

Lo que sí está claro es que se abrirá un amplio debate en torno a esta propuesta que beneficiaría a los narcos al impedir que tengan cumplir una ruda condena en un calabozo en territorio estadounidense. Incluso ya empezaron a registrarse brotes de críticas en el ámbito político colombiano.

Publicidad

Una de las primeras voces de oposición que apareció fue la de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien planteó que “se le olvida (al Gobierno de Gustavo Petro) que Pablo Escobar lo que siempre quiso fue negociar su sometimiento con tal de que no lo extraditaran. Ahora les prometen que no combaten los cultivos y que no los extraditan”.