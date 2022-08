Llama la atención ese “desde ahora” que utiliza el jefe de Estado pues da a entender como que antes la Fuerza Pública no tuviera esa función. De paso, pone un manto de duda en general sobre los uniformados.

Hubo cambios por doquier

Publicidad

La tarea más urgente que se propuso el gobierno Petro fue la de hacer reformas. Bajo esa premisa, Petro anunció que le restará poder al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) eliminando al menos 7 consejerías de las 12 existentes porque, según él, la amplia burocracia del Palacio presidencial lo puede distanciar de la realidad del país.

Los cambios no se quedaron en lo administrativo, el presidente está tratando de “acercar” la ciudadanía a la Casa de Nariño, puso en exhibición la espada de Simón Bolívar y pidió que se abrieran las rejas que circundan la Casa de Nariño para permitir el ingreso de los ciudadanos a la Plaza de Núñez. “El espacio público siempre es un espacio democrático y aumenta la calidad de vida”, dijo Petro.

No quiso terminar la semana sin dar un fuerte remezón en la Fuerza Pública. El mandatario cambió toda la cúpula militar y fue más allá, dejó fuera a cerca de 52 generales, algo que nunca había ocurrido en la historia de Colombia. Petro aclaró que esta medida no obedeció a un capricho político. “Aquí no miramos pensamientos políticos. Nos interesa que esta fuerza pública sea profesional”, apuntó.

Publicidad

Esa explicación también fue una muestra de cambio. Mostró un Petro que suavizó el discurso radical que lo caracterizó siendo opositor –y que lo subió a la Presidencia–, y dejó en evidencia que el mandatario tendrá posturas mesuradas en su discursos ¿Y por qué le bajó al tono?

Tanto él como su equipo de asesores tienen claro que deben hilar delgado y guardar mesura en cada mensaje para no dar la gabela al ruido de un gobierno autoritarista que ha rodeado la llegada del primer presidente de izquierda en Colombia.