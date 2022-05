“Yo soy el candidato de la gente. Esto no es de izquierda, derecha o centro. A mí me apoyó gente del Centro Democrático, pero también del partido Verde. La invitación ahora a todos los colombianos es que me acompañen”, fue el pronunciamiento de Gutiérrez cuando se le preguntó sobe su posible cercanía al expresidente Álvaro Uribe.

“Qué la mujer apoye desde la casa”

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, levantó ampollas luego de lanzar un comentario machista. En medio de una conversación con la emisora Bésame, el político dijo que las mujeres no deberían ocupar cargos de poder y que sus aportes deben hacerse desde las casa.

– ¿Cree en la labor de la mujer gobernando, dirigiendo cosas? Pregunta el periodista.

– No. No. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. A la gente no le gusta que la mujer esté metida en el Gobierno.

– ¿Por qué?

– Es invasiva, a ella no fue la que eligieron, eligieron fue al marido. Si hay algo que me tenga que decir, ella me lo va a decir en la casa, pero que no esté metida allá con carro, asesores... Eso no.

En la misma entrevista, el Ingeniero aseguró que durante su alcaldía, en Bucaramanga, el 70% de los funcionarios fueron mujeres, según él, porque son más trabajadoras.