Uno de los proyectos que se vería afectado por esta aparente semana de receso es el que el de reforma constitucional que busca rebajar en un mes las vacaciones de los congresistas, que ordena arrancar las sesiones el 16 de febrero y no el 16 de marzo. Según el representante Gabriel Santos, impulsor de la iniciativa, se debe debatir este martes para que completar los cuatro debates necesarios hasta diciembre. “En la práctica si no se discute este martes nos quedaría muy difícil que este proyecto prospere. Probablemente habrá congresistas jugados en que no pase porque tienen interés de que no avance el proyecto” dijo.