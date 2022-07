La congresista electa del Pacto Histórico no podrá presentarse a su posesión como senadora este 20 de julio, pues se encuentran internada en la Clínica El Rosario en la ciudad de Medellín con un estado delicado de salud. Córdoba estaría hospitalizada debido una bacteria que le habría generando una infección urinaria.

Aunque la congresista electa fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ayer publicó un mensaje en el que señaló que se siente mejor, pero aclaró que no está pasando por buenos tiempos. “Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra. Pero si les hablo con franqueza no son buenos tiempos”, manifestó Córdoba.

El último reporte médico de la Clínica El Rosario indicó que la política antioqueña se encuentra estable en la UCI y su estado de salud va mejorando con los antibióticos que se le están aplicando.

Esta mañana, previo a la posesión e instalación del nuevo congreso, Córdoba Ruiz mostró en su cuenta de Twitter la credencial que recibió del CNE y la Registraduría. “Bueno, de vuelta al Congreso, vamos con toda!!”, escribió en la publicación.