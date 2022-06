No obstante, la senadora electa aclaró a este diario que ella no habla con extraditables. En entrevistas en emisoras radiales también sostuvo que no tiene investigaciones en su contra por parte de la DEA.

Otro de los escándalos que afectó su imagen en las últimas semanas, y por el que Petro también le habría pedido tomar esa pausa, es que el 25 de mayo fue retenida en aeropuerto de Comayagua, en Honduras, cuando se alistaba para transportar 68.000 dólares en efectivo.