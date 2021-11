Por medio de una carta, Piedad Córdoba confirmó su renuncia al Partido Liberal y se demarcó públicamente del líder de esa colectividad y expresidente de la República, César Gaviria, a quien aseguró que está convirtiendo al partido en una “funeraria política”.

La excongresista reconoció en el documento que ha estado alejada del partido durante un largo periodo, pero requiere hacer el trámite de renuncia formal al partido para continuar su camino político cercana al Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro.

“No renuncio al pensamiento liberal ni a la tradición liberal de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán y Guadalupe Salcedo de la que me siento orgullosa, pero si ratifico ante usted (César Gaviria), ante la actual dirección y ante el pueblo liberal, que no quiero ser contada dentro del registro de afiliados de la estructura que ha convertido la personería jurídica del en una funeraria política”, dijo Córdoba.

En esa línea, la excongresista aseguró que en 2010, cuando fue destituida por el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, Gaviria decidió no defenderla públicamente ni le brindó su respaldo como el líder de la colectividad.

“No soy yo la que me retiro del liberalismo colombiano. Usted retiró al Partido Liberal de la vida política de Colombia. No puedo militar en un cadáver insepulto. Usted enterró 150 años de historia con su desastrosa gestión que se ha hecho”, se lee en el documento de Córdoba.

En la carta, la líder política que estará al lado de Petro en 2022 agregó que por culpa del expresidente colombiano en las elecciones parlamentarias el Partido Liberal obtiene menos congresistas cada cuatro años y no logra ganar una alcaldía propia en las grandes capitales.