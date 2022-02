“Me la jugué por Íngrid. Es más, yo me acuerdo de que cuando estuve secuestrada por Castaño, que me dijo que él era íntimo amigo de ella. Más o menos como que ella era la jefa política de él”, le contó al medio de comunicación.

Carlos Castaño fue el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar que se alió con varios carteles y grupos criminales para combatir a las entonces Farc y al ELN.

Relación con Íngrid

En ella aprovechó para recordar la relación que tuvo con la mamá de Íngrid mientras su hija estuvo secuestrada, buscando abrir puertas para su liberación.

“Íngrid me produce dolor, mucho dolor. Ella es como la Selección Colombia, aparece cada 4 años y no clasifica. No salgo del asombro de lo que dicen de mí sobre los secuestrados. Ninguno de ellos me agradeció, ni siquiera me envió una tarjeta de navidad después de todo lo que hice”, dijo Córdoba en la entrevista.