Así se evidencia en el decreto con el que el ministro del Interior, Alfonso Prada, citó a extras entre el 6 de febrero y el 15 de marzo, y en el que se incluyen, además del Plan de Desarrollo del Ejecutivo, 12 iniciativas más. No obstante, allí no aparece la controversial reforma a la salud que generó no solo tensiones al interior del propio gobierno, sino entre la bancada de gobierno y la oposición.

El pasado 29 de enero, al término del Consejo de Ministros en Villa de Leyva (Boyacá), el Gobierno reveló que llevaría la iniciativa a las sesiones extras, buscando que contará con el mayor nivel de discusión y socialización.

Publicidad

“El Gobierno Nacional definirá detalles y consensos para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso en las sesiones extraordinarias”, informó en su momento el Ejecutivo.