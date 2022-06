El candidato Gustavo Petro anunció que si logra ser elegido este domingo como el nuevo presidente de Colombia tendría en cuenta a Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo de Estadísticas (Dane).

Durante una entrevista realizada por RCN Radio, Petro señaló que lo tendría en su equipo de trabajo porque es un buen funcionario y es una persona que sabe mucho del tema de las estadísticas.

“Yo no le he dicho a él, esto es también una ‘chiva’ para él. No se si quiera o no, pero me parece un bien funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, manifestó el candidato del Pacto Histórico.