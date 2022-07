“Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el ‘tapen tapen’ por cuatro años más. Varias personas del Pacto Histórico me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio, no lo olviden”, atacó Bolívar.

Y Roy, por supuesto, le salió al paso al comentario: “He evitado, por bien del éxito del Gobierno de Gustavo Petro, responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”.

¿Roy tiene intereses?

La elección del contralor divide aún más a los senadores, pues Bolívar acusa a Roy de tener intereses en que María Fernanda Rangel sea elegida como contralora, en reemplazo de Córdoba, contra quien hay señalamientos públicos por presunta corrupción.