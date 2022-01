Caso Petro: oposición del Congreso envió carta de apoyo a la Corte IDH

Luego de la carta que enviaron los presidentes del Congreso de la República a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) calificando de intromisión sus declaraciones sobre el caso del exalcalde y precandidato presidencial, Gustavo Petro, la bancada de la oposición envió otra misiva a la Corte apoyando sus comentarios y decisiones.

La senadora Aída Avella dio a conocer el documento en el cual respaldaron las decisiones y pronunciamientos de las entidades internacionales en la protección de derechos humanos.

“El pronunciamiento de los señores Arias Falla y Gómez Jiménez no representa la posición del Congreso de la República de Colombia, por el contrario, obedece a una valoración personas de estos congresistas. La decisión de los referidos funcionarios de emitir esa comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, es decir, no cuenta con el aval de las corporaciones que presiden”, expresa la carta.

Según los congresistas, la decisión de la Procuraduría de ampliar en más de 1.200 personas su planta de trabajadores evidencia un claro desconocimiento del fallo de la CIDH, lo cual sí sería, según ellos, una violación a los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos democráticamente y una infracción de la Convención de Viena, que establece que los fallos internacionales se deben cumplir de buena fe.