Opinómetro dice que el 66% de los colombianos piensa que Fico es el candidato de Uribe

De acuerdo con 400 encuestas adelantadas por la firma en el Eje Cafetero y Antioquia, Llanos orientales, centro-sur Amazonía, Caribe, centro-oriente y Pacífico, entre el 19 y el 22 de marzo, el 66% de los consultados respondieron “sí” a la pregunta sobre si Gutiérrez es o no el candidato del uribismo.

El 19,8% dijo que no y el 14,3% aseguró que no sabe o no responde.

El resultado de la encuesta, sin duda, tiene un impacto sobre la campaña de Gutiérrez, quien sí tiene el apoyo del uribismo, pues hasta Óscar Iván Zuluaga, excandidato del Centro Democrático, renunció para apoyar su candidatura.

Además, su contrincante Sergio Fajardo ha repetido varias veces que lo considera el continuismo del Gobierno Duque, pese a sus intentos por mantener su imagen distanciada de ese sector de la derecha.