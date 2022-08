Casi la mitad de los colombianos aprueba el gabinete ministerial que ha ido nombrando el presidente Gustavo Petro en las dos semanas que lleva en la Casa de Nariño. Así lo señalan los resultados de una encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CM& en la cual el 46% de los participantes dijo tener una opinión favorable de los nuevos ministros y ministras.

La medición estadística muestra, sin embargo, que un tercio de los encuestados (el 33%) siente “incertidumbre” sobre el nuevo gabinete.

Un margen más pequeño (el 8%) señaló que definitivamente no aprueba los nuevos nombramientos. Mientras tanto, un 13% de los encuestados contestó que no sabe o no responde.