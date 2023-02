En esa línea, el funcionario señaló que “la gente exige resultados rápidos” y que “el cambio” no se da en seis meses, el tiempo que el Ejecutivo lleva al frente de las riendas del país.

“Ayer salió mucha gente a la calle y mucha gente de esa gente pudo haber votado por nosotros y no ve el cambio. El cambio en seis meses no se da. Lograr que le llegue el cambio a una persona son años de juicio y disciplina (...) Escuché gente que decía ‘yo voté por Petro, pero no estoy de acuerdo. El cambio no ha llegado’. El cambio en seis meses no se da, de un país que tiene deficiencias de décadas y décadas de atrasos”, manifestó Prada en declaraciones a la emisora de la Presidencia.

Las marchas convocadas por la oposición al Gobierno de Gustavo Petro para este miércoles 15 de febrero tuvieron una asistencia multitudinaria. Las estadísticas entregadas por la Policía Nacional indican que en todo el país se movilizaron 47.000 personas en 31 focos de protesta, casi 20.000 ciudadanos más que los que se congregaron en los plantones del pasado martes convocados por el mismo presidente, pidiendo respaldo a sus reformas.